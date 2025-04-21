Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle "Kırsal Kalkınma ve Turizm" paneli düzenlendi.

OMÜ Bafra Yerleşkesi'nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, kırsal turizmin küresel ölçekte yükselen bir değer haline geldiğini söyledi.

Kırsal turizm pazarının son yıllarda güçlü bir büyüme gösterdiğine dikkati çeken Bulut, "Kırsal turizm, yerel ekonomileri destekleyerek, kültürel mirası koruyarak ve sosyal değişimi teşvik ederek kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Dünya genelinde kırsal turizm pazarı hızla büyüyor ve bu büyümenin tarım turizmi, kültürel ilgi, hac rotaları ve çevre bilinciyle ilişkili olduğu görülüyor" dedi.

Samsun'un da kırsal turizm açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olduğuna değinen Bulut, "Doğru yönetilen turizm, kırsalda ekonomik fırsatlar yaratma, kadınları güçlendirme, kültürel mirası koruma ve kırsal kentsel göçü azaltma gibi yollarla sürdürülebilir kalkınmayı destekleyebilir. Samsun'un kırsal alanları da bu potansiyele sahip ve 'Ekoturizm Samsun' projesi ile bu potansiyelin sürdürülebilir ilkelerle değerlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin kırsal kalkınma stratejilerinde de kırsal turizmin geliştirilmesi önemli bir yer tutuyor." ifadelerine yer verdi.

Panel sonrasında katılımcılar, Türk Turizm Tarihi Fotoğraf Sergisi'ni gezdi. Katılımcılara, Atakum, Bafra, 19 Mayıs, Salıpazarı, Çarşamba, Kavak, Vezirköprü ve Terme ilçelerinden gelen Kadın Girişimci Kooperatiflerinin ve öğrencilerin ürettiği yöresel lezzetler tattırıldı.

Programa, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Sürmeli Kadın Derneği Başkanı Aşire Yılmaz ve ilçe protokolü ile davetliler katıldı.