Kırşehir Adliyesi Tarih Yazdı

Kırşehir Adliyesindeki Kadastro Mahkemesinin, "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine ulaşılan ilk İl Merkez Adliyesi olduğu bildirildi.

Kırşehir Adliyesinden edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatları doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi ile çalışma başlatıldı.

Bu kapsamında, ülke genelinde yıllardır devam eden mülkiyet ihtilaflarının çözümüne yönelik önemli bir aşama Kırşehir'de kat edildi. Eski tarihli tüm dosyalar karara bağlanarak, sonuçlandırıldı. Böylece Kırşehir Kadastro Mahkemesi "Sıfır Kadastro Dosyası" Hedefine ulaşılan ilk İl Merkez Adliyesi oldu.

"Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine ulaşılmasının ardından, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Osman Çakar ve beraberlerindeki heyet, Kırşehir Adliyesini ve Kadastro Mahkemesi'ni ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.