Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Hitit Üniversitesinde AYDEP ve BKYS hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Hitit Üniversitesinde AYDEP ve BKYS hakkında bilgi verdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Hitit Üniversitesinde AYDEP ve BKYS hakkında bilgi verdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ve Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) hakkında Hitit Üniversitesinde akademisyenlere bilgi verildi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, eğitimde kalitenin yükseltilmesine yönelik çalışmaların önemli olduğunu belirtti. KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise AYDEP ve BKYS'nin eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırdığını ve akreditasyon süreçlerinin doğru yönetilmesini sağladığını ifade etti.

14.02.2024 15:07
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ve Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) hakkında Hitit Üniversitesinde akademisyenlere bilgi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi senato salonunda yapılan toplantıda konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, eğitimde kalitenin yükseltilmesine yönelik çalışmaların önemli olduğunu düşündüklerini, KAEÜ'nün geliştirdiği proje ve sistemler hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de AYDEP ve BKYS'nin önemi, katkıları ve faydaları hakkında bilgi vererek, eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırdığını ve akreditasyon süreçlerinin doğru yönetilmesini sağladığını ifade etti.

KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ise kalite yönetim standartları, yükseköğretimdeki kalite süreçleri ile KAEÜ tarafından geliştirilen AYDEP ve BKYS hakkında bilgiler aktardı.

Şimşek, BKYS yazılımının süreç yönetimi, faaliyet planı, risk yönetim modülleri, iyileştirme planları ve diğer modüllerin nasıl yönetildiğinden bahsetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Hitit Üniversitesinde AYDEP ve BKYS hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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