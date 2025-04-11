Kırşehir Belediyesi'nden Atık Su İddialarına Yanıt

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Kılıçözü Deresi'ne atık su döküldüğü ve bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandığı iddialarına ilişkin olarak, "Gerçekle ilgisi olmayan ve halkımızın tamamen yanlış bilgilendirmeye yönelik algı yaratılmaya çalışıldığı görülmüştür. Hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de olanaklar çerçevesinde devam etmektedir" açıklaması yaptı.

Kırşehir Belediyesi, bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde yer alan "Bakanlık ceza kesti" başlıklı iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında, Kırşehir Belediyesi'nin atık suların deşarjı konusunda Kılıçözü Deresi'ne döktüğü ve bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan ve halkımızın tamamen yanlış bilgilendirmeye yönelik algı yaratılmaya çalışıldığı görülmüştür.

Bakanlık yetkilileri 2010 yılından beri rutin kontrolünü yaptıkları Atık Su Arıtma Tesisimizi 9 Nisan 2025 tarihinde yine kontrol ederek tesisin faal bir şekilde çalıştığını 25.000 metreküp/gün kapasiteli tesiste deşarj noktalarında doluluk olduğunu değerlendirmişlerdir.

Kırşehir Belediyesi olarak Biyolojik Arıtma Tesisimiz aynı zamanda şehrimizdeki nüfusun yanında, PETLAS, ÇEMAŞ, Organize Sanayi Bölgesi, Kesimhaneler ve Özbağ Belediyesi'nin sıvı atıklarını kendi isale hattımızda arıtma tesisimize yönlendirmektedir. Gelişen ve büyüyen şehir kapasitesini de dikkate alarak 2023 yılından bu yana 75.000 metreküp/gün kapasiteli projemiz İller Bankası'na iletilmiş olup ihale beklenmektedir. Hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de olanaklar çerçevesinde devam etmektedir."