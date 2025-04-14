Kırşehir'de Çiftçilere Tohum Dağıtımı

Kırşehir'de çiftçilere çeşitli ürünlere ait tohum dağıtımı yapıldı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 743 çiftçiye farklı hububat ürünlerinden olmak üzere tohumlar verildi.

İl Müdürlüğü tarafından "Çiftçimize destek, üretime katkı " sloganıyla, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi bünyesinde kent genelinde planlama yapıldı. 743 çiftçiye bu kapsamda 11 bin dekar alan için 431 torba yağlık ayçiçeği, 6 bin 400 dekar alan için 3 bin 604 torba nohut, 2 bin 400 dekar alan için 1342 torba mercimek, 1900 dekar alan için 305 torba aspir tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan TAKE projesi kapsamında sorgum sudan otu üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması için de çalışma başlatıldı.

Kent genelinde 24 çiftçiye toplam 1870 kilogram sorgum sudan oto tohumu dağıtımı yapıldı.