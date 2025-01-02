Kırşehir'de Gençlere Kornalı Destek

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Kırşehir'de yol kenarında oyun havasına sürücüler kornalarla eşlik etti

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yol kenarında oyun havası eşliğinde oynayan gençlere, sürücüler korna çalarak destek verdi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Yenice Mahallesi'nde bir grup genç, yol kenarında açtıkları oyun havasıyla dans etti. Yoldan geçen bazı araç sürücüler de korna çalarak gençlere eşlik etti. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi topladı.