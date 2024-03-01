Kırşehir'de Jandarma Ekipleri Özel Misafirleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Jandarma Ekipleri Özel Misafirleri Ağırlıyor

Kırşehir\'de Jandarma Ekipleri Özel Misafirleri Ağırlıyor

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından hayata geçirilen 'Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz' projesi kapsamında, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencilere jandarma mesleğini tanıttı. Etkinlikte çocuklara kek ikramı yapıldı ve jandarma amblemli rozet hediye edildi.

01.03.2024 15:58  Güncelleme: 16:03
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Kırşehir'de jandarma ekiplerince "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi hayata geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenci buluşması etkinliği düzenledi.

Kaman'da "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi ile ilçedeki bir özel eğitim uygulama okulunda öğrencilere, jandarma mesleği tanıtıldı.

"Reflektörlü yelek giy görünür ol" ve "Kaskımla güvendeyim" konulu bilgilendirme faaliyeti de yapan jandarma ekipleri, öğrencilere jandarma tanıtım videosunu izletti.

Etkinlik kapsamında çocuklara kek ikramında bulunuldu, balon, dergi ve jandarma amblemli rozet hediye edildi.

Kaynak: AA

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