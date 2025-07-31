Kırşehir\'de Lastik Fabrikasında Yangın

KIRŞEHİR'de bir lastik fabrikasının palet kırma makinesi bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kırşehir- Kayseri karayolunun 7'nci kilometresinde bulunan bir lastik fabrikasında çıktı. Bilinmeyen nedenle palet kırma makinesi bölümünde çıkan yangın sonrası ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesiyle yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.