Kırşehir'de Müzik ve Sahne Sanatları Gösterisi Yarın

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Müzik ve Sahne Sanatları Gösterisi" yarın saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kurslarımız süresince edinmiş oldukları birikim ve tecrübelerini böylesine anlamlı etkinliklerle sahnelemeleri ise Kırşehir'imiz için bir gurur kaynağı" dedi.

Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde bağlama, piyano ve bale kursu alan öğrencilerin performans sergileyeceği "Müzik ve Sahne Sanatları Gösterisi" yarın saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak.

Ekicioğlu, etkinliğe ilişkin olarak, "Göreve geldiğimizden beri Kırşehir'in her alanda gelişimi noktasında programlar ve projeler hazırlayarak hayata geçiriyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin de kurslarımız süresince edinmiş oldukları birikim ve tecrübelerini böylesine anlamlı etkinliklerle sahnelemeleri ise Kırşehir'imiz için bir gurur kaynağı. Yarınların umudu olan çocuklarımızın bu tür organizasyonlarda aktif rol almalarını bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. 17 Haziran 2025 Salı saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Müzik ve Sahne Sanatları Gösterisi'ne tün hemşehrilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.