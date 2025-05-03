Kırşehir'de Sağanak Sele Neden Oldu - Son Dakika
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Kırşehir'de Sağanak Sele Neden Oldu

Kırşehir'de etkili sağanak yağış tarım arazilerine zarar verdi, bir otomobil çukura saplandı.

03.05.2025 20:03
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Kırşehir'de sağanak yağış sele neden oldu

Tarım arazileri zarar gördü, araç çukura saplandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele neden oldu. Özellikle ilçelerde meydana gelen sel baskınlarında tarım arazileri zarar görürken, şehir merkezinde bir otomobil oluşan çukura saplandı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Boztepe ilçesinde bazı dere yataklarının taşması sonucu çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı. Şehir merkezinde ise olumsuz hava şartları nedeniyle asfaltın çökmesiyle oluşan çukura bir otomobil saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aracı çekici yardımıyla kurtarırken, çukurun etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Kaynak: İHA

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