Kırşehir'de Sağlık Turizmi Protokolü - Son Dakika
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Kırşehir'de Sağlık Turizmi Protokolü

Kırşehir\'de Sağlık Turizmi Protokolü

KAEÜ ve USHAŞ, sağlık turizmi alanında iş birliği protokolü imzaladı. Potansiyel değerlendirilecek.

29.11.2024 10:47
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Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) arasında sağlık turizmi alanında protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, USHAŞ'ı ziyaret eden KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve beraberindeki heyet, USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ile bir araya geldi.

KAEÜ ile USHAŞ'ın sağlık turizmi alanındaki protokolünü Karahocagil ve Ünver imzaladı.

Karahocagil, protokol ile sağlık turizmi ve tıp bilimleri alanındaki mevcut potansiyelin verimli bir şekilde kullanımının sağlamasının, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını aktardı.

Sağlık turizmi alanında fuar, kongre, seminer, jeotermal kaynaklı rehabilitasyon, geleneksel ve tamamlayıcı tıp faaliyetleri de yapacaklarını kaydeden Karahocagil, sporcu sağlığı araştırma uygulama ve termal rehabilitasyon çalışmaları ile Uluslararası Hasta Merkezi (UHM) yönetim danışmanlığı faaliyetlerini de protokolün kapsadığını kaydetti.

Kentin sağlık turizminin gelişmesi için projeler üreterek iş birliği anlaşmaları yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Karahocagil, güçlü bir sağlık altyapısıyla Kırşehir'in sağlık turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Protokol töreninde KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter ile USHAŞ yetkilileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Sağlık Turizmi Protokolü - Son Dakika

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