Kırşehir\'de Şehitler İçin Yeni Proje

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehitlerimizin Emaneti, Milletimizin Değeri" projesinin tanıtımı yapıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, dernek binasında düzenlenen programda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek askerlerin şehit olmasıyla herkesin yüreğinde derin bir acı bıraktığını söyledi.

Şehit aileleriyle birlik ve beraberliği amaçlayarak yeni bir projeyi daha başlattıklarını anlatan Kılıçaslan, daha önce de 7 proje yaptıklarını anımsattı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle vefa ve dayanışma temelli yeni bir proje hazırladıklarını vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"'Şehitlerimizin Emaneti, Milletimizin Değeri' isimli 8. projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, sadece bir etkinlik takviminden ibaret değildir. Sessizce acılarını yaşayan annelere, gururla gözyaşını içine akıtan eşlere, babalara, evlatlara uzatılan bir vefa elidir. Projeyle gençlerimize vatan, fedakarlık, birlik ve direniş gibi değerleri yeniden hatırlatma sorumluluğundayız. Cuma günü Cacabey Meydanı'nda tüm halkımızın davetli olduğu Şehitlerimize Vefa Aşuresi programı düzenliyoruz. 16-20 Temmuz tarihleri arasında şehit yakınlarımızın katılımıyla Doğu Karadeniz Motivasyon Gezisi gerçekleştirileceğiz. Ekim ayında ise Nazlı Hilalin Gölgesinde Annelerimiz isimli gecemizle de fedakar ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz bir araya gelecek, duygularını, yaşanmışlıklarını ve umutlarını paylaşacağız. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Emanetleri emanetimizdir."