Kırşehir'de yağma ve yaralama suçlarından gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de yağma ve yaralama suçlarından gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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Kırşehir\'de yağma ve yaralama suçlarından gözaltına alınan 5 zanlıdan 3\'ü tutuklandı
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Kırşehir'de yağma, yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden C.A. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de "yağma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen yağma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, çeşitli adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y.E, İ.Ç. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.A. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
KırşehirGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de yağma ve yaralama suçlarından gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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