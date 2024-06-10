Kırşehir İl Özel İdaresi, tarla yollarını düzenliyor

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Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, yaklaşan hasat dönemi öncesinde tarla yollarının düzenlendiğini bildirdi.

Avşar, yazılı açıklamasında, Kırşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerinin köy ve tarla yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çiftçilerin tarım arazilerine ulaşımlarının kolaylaştırılması, rahat bir hasat mevsimi geçirilmesi için tarla yollarının tesviye çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Avşar, farklı bölgelerde ekiplerin sahada uygulamalar yaptığını belirtti.

Ekiplerin oluşturduğu program kapsamında bütün ilçelerde lüzum görülen tarla yollarının düzenlenmesi sağlanacağını aktaran Avşar, "Kırşehir İl Özel İdaresi olarak tarımsal altyapının güçlendirilmesi, köylerimizin kalkındırılması için çalışmalarımız devam edecek. Özel İdare olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanında olacak ve ihtiyaçlarına cevap vermek için elden gelen her şey yapılacaktır." ifadelerini kullandı.