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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, KAEÜ öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, KAEÜ öğrencileriyle buluştu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Programda öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Vali Buhara, uluslararası düşünen insanlar olmanın önemini vurguladı ve mezun olduktan sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini diledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, KAEÜ öğrencileriyle buluştu
13.12.2023 - 16:39,  Güncelleme: 16:48
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Buhara, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Buhara, geleceğin idarecileri olacağına inandığı öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası düşünen insanlar haline gelmenin öğrencilerin ellerinde olduğunu, çok okuyarak ve çalışarak gelişebileceklerini vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Merak edip araştırmalı, daima hep bir adım önde olma gayretinde olmalısınız. Bizler, toplumumuzun huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla görev yapıyoruz. Hizmetlerimizde vatandaş memnuniyeti esastır. Görevimizi yaparken yatırımları yakından takip ediyor, erenler şehri, insan ocağı Kırşehir'in eğitimde marka kent olma özelliğini daha yukarılara taşımayı arzu ediyoruz. Diliyorum ki sizler de mezun olduktan sonra önemli yerlere gelerek güzel işlerde bulunacak ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin de katkılarından dolayı Vali Buhara'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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