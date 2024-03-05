Kırşehir Valisi: Kırşehir uyuşturucu riski en düşük iller arasında

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir'in uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığını söyledi.
Valilikte düzenlediği basın toplantısında Kırşehir'in yılın ilk iki ayındaki asayiş durumunu değerlendiren Vali Buhara, Kırşehir'in uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığını ve son 3 yılda madde bağlantılı ölüm olayı meydana gelmediğini belirtti.
2024 yılında kent genelinde ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik 10 başarılı operasyon gerçekleştirilerek 17 şüphelinin yakalandığını, FETÖ kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini aktaran Buhara, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2024 yılında yapılan toplam yakalamalar ile yaklaşık 10.060.000 liralık vergi kaybının önüne geçildiğini dile getirdi.
Buhara, 2024 yılında düzensiz göçmenlere yönelik yapılan 140 şok uygulama ve diğer çalışmalar kapsamında 100 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 4 insan kaçakçısının da yakalandığını aktararak, 2024 yılı ilk iki ayında hakkında arama kararı bulunan 271 şüpheliden 133'ünün tutuklandığını, şok ve huzur güven uygulamaları kapsamında 13 bin 711 kişi ve 3 bin 722 aracın sorgulandığını bildirdi.
Vali Buhara, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince "Trafik Dedektifleri" ve "Okul Geçidi Görevlisi" projelerinde 2024 yılı ilk iki ayında ise 2 bin 859 öğrenciye eğitim verildiğini, 2024 yılında 1233 kişiye KADES kapsamında yüz yüze bilgilendirme gerçekleştirildiğini kaydetti.
Öte yandan Buhara, mahalli İdareler seçimlerinin huzur ve güven ortamında yapılması amacıyla güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede planlanarak gerekli çalışma ve faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.
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