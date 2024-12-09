Kış Ayında Gül Açtı

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Elazığ'da kış ayında gül ağacı çiçek açtı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde kış mevsiminde gül ağacı çiçek açtı. Gülün açtığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Elazığ'da kış mevsimi erken geldi. Dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ederken Palu ilçesinde şaşkınlık verici bir olay yaşandı. İlçede yaşayan Murat Polat isimli vatandaşın bahçesinde bulunan gül ağacı çiçek açtı. Aralık ayında böyle bir durumla karşılaşmasının kendisini çok şaşırttığını belirten Polat, "Gül ağacımız yaz aylarında çiçek açar. İlk defa aralık ayında ağacımızın çiçek açtığını gördüm. Elazığ'a bu yıl kış da erken geldi. Kasım ayının sonlarına doğru kar yağdı. Hala havalar çok soğuk. Buna rağmen beyaz gülümüz açtı" dedi.