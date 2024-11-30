Kış Aylarında Aktarlara Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kış Aylarında Aktarlara Yoğun İlgi

Gaziantep'te kış mevsimiyle birlikte aktarlar kalabalıklaştı, vatandaşlar doğal ürünlere yöneliyor.

30.11.2024 19:33
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Aktarlarda kış yoğunluğu

GAZİANTEP - Gaziantep'te kış aylarının gelmesi ile birlikte havaların soğumasıyla gribal enfeksiyon hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluşturuyor.

Kış mevsimi ile birlikte bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen ve daha çok doğallığı tercih eden vatandaşlar, aktarcıların yolunu tutmaya başladı. Soğuk algınlığına yakalanmamak için çeşitli bitkilerin karıştırılarak hazırlandığı kış çayının tüketilmesini öneren aktarlar, şifalı bitkilerin hasta olmadan önce tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Aktarlar, özellikle içerisinde kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkileri barındıran kış çayının gribal enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gördüğüne dikkat çekiyor. Soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar çareyi aktarlarda arıyor. Özellikle soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözümler arayan vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında ise ıhlamur, zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği, tarçın ve ada çayı bulunuyor. Soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluşturmaya devam ederken, aktarlar ise vatandaşlar için çeşitli bitkilerden oluşan kış çayı önerisinde bulunuyor. 25 yıldır tarihi Almacı Pazarı'nda aktar dükkanında çalışan 40 yaşındaki Hasan Akyüz, kış çayının antibiyotik ilaç tedavi gördüğünü ve birçok solunum yolu enfeksiyonuna iyi geldiğini belirtti.

Yaklaşık 10 bitkinin karışımıyla oluşturdukları kış çayına mevsimsel geçişlerden dolayı rağbetin çok fazla arttığını dile getiren Akyüz, çeşitli hastalık ve enfeksiyonlardan doğal yollardan korunmak isteyen vatandaşların kış aylarında ıhlamuru hayatlarından çıkartmamaları gerektiğini belirtti.

Gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşların genellikle şifalı bitkileri tercih ettiğini belirten Akyüz, "Aktar olduğumuz için şifalı bitkiler satıyoruz. Almacı Pazarı yoğunlukla turistlerin geldiği bölgedir. Gaziantep'e gelen mutlaka bu çarşıyı geziyor. Bizde şifalı bitkiler sattığımız için kış mevsiminin gelmesiyle soğuk algınlığına karşı ürünler yapıyoruz. Ihlamur, ada çayı, tarçın, karanfil ve diğer bitkisel ürünleri satıyoruz. Özellikle soğuk algınlığı için bitkilerimiz var. Şu anda çok fazla talep var" dedi.

"Ihlamura çok talep var"

Ihlamur fiyatlarının 2 bin ile 3 bin lira arasında değiştiğini belirten Akyüz, "Piyasada ıhlamur az olduğu için fiyatını yüksek tutuyorlar. Ihlamur fiyatı yüksek olmasına rağmen kış mevsiminde olduğumuz için ıhlamura talep var. Şu ana kadar ıhlamur fiyatlarından dolayı şikayetçi olanı görmedik. Vatandaş az da olsa alıyor. 50 ve 100 liralık ıhlamur alıyorlar. Vatandaşlar bütçelerine uygun şekilde alıyorlar" şeklinde konuştu.

"Kış çayı çok tercih ediliyor"

Kış çayının içerisinde ıhlamur, kuşburnu, tarçın ve papatya gibi birçok bitkinin yer aldığını bildiren Akyüz, "Şifalı olarak bildiğimiz bu bitkilerin tamamen antibiyotik etkisi gösterdiğini biliyoruz. Kış aylarında sabah bir fincan ve akşam bir fincan olmak üzere günde iki bardak kış çayı tüketildiği takdirde insan dinç oluyor" ifadelerini kullandı.

"Grip olunca ben hiç ilaç kullanmıyorum"

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan salgın hastalıklardan korunmak için bitkisel ürünleri tercih ettiğini belirten vatandaşlardan Sabiha Güçlü, "Biz, kışın hemen hemen her gün ıhlamur tüketiyoruz. Yazın da ıhlamur tüketiyoruz ama daha fazla kışın tüketiyoruz. Çünkü ıhlamur uykuyu da dengeliyor. Grip olduğumda ise kekik buharı yapıyorum. Ihlamurun yanı sıra sumağı da çok kullanıyorum. Grip olunca ben hiç ilaç kullanmıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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