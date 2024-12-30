Kış Kampında Çocuklara Unutulmaz Gün - Son Dakika
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Kış Kampında Çocuklara Unutulmaz Gün

Devlet korumasındaki çocuklar, Safranbolu'da düzenlenen kış kampında eğlenceli bir gün geçirdi.

30.12.2024 19:39
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Offroad tutkunlarından yuvada kalan çocuklar için unutulmaz kış kampı

Kar üstünde oynadıkları oyunlarla keyifli bir gün yaşadılar

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Hasan Doğan Çocuk Evlerinde kalan devlet koruması altındaki çocuklar kış kampı etkinliğinde hem karın keyfini çıkardı hem de doyasıya eğlendi.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl 12.'sini düzenledikleri etkinlik kapsamında Safranbolu Hasan Doğan Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için kış kampı etkinliği hazırladı. Çocuk evlerinden arazi araçlarıyla alınan öğrenciler bin 500 rakımlı Sarıçiçek yaylasına götürüldü. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve çocuk evleri müdür ve müdür yardımcılarının da katıldığı etkinlikte beyaz örtüyle kaplı doğanın eşsiz güzellikleri arasında çocuklar koca ayak, çuval ve halat çekme gibi yarışmalar oynayarak doyasıya eğlendi. Karla kaplı arazide ayrıca, hava tüfekle hedef vurma ve balon patlama için mücadele veren çocuklar, yakılan ateş karşısında ekmek arası sucuk ve köfte yiyerek günün tadını doyasıya çıkarttı.

Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar etkinlikte ayrıca arazi araçlarında copilotluk yaparken, paletli kar aracı ile de doğada gezi yapmanın keyfini yaşadılar.

Etkinlik sonunda düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere KARDOFF tarafından kupa ve madalya ödülleri takdim edildi.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, kulüp olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında 12.'cisini düzenledikleri etkinlikte yuvada kalan çocuklarla oyunlar oynandığını söyleyerek, " Eğlenceli bir gün geçirdik. Hem çocuklarımız hem de biz mutlu olduk. Onlara copilotluk yaptırarak güvenlik bir şekilde heyecanımıza ortak ettik. İnşallah amacına uygun bir etkinlik olmuştur" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ise, KARDOFF Başkanı Ahmet Demir ve kulüp üyelerine teşekkür ederek, " Devletimizin himayesinde olan çocuklarımızla doğanın beyaz örtüsü ile kaplanan eşsiz güzellik içindeki doğasında çok güzel ve keyifli ve kaliteli bir zaman geçirdik. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarımız ve gençlerimiz birbirinde güzel oyunlar oynadı. Onlar içinde çok keyifli bir gün oldu" diyerek desteklerinden dolayı Kulüp Başkanı Demir'e plaket taktim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kış Kampında Çocuklara Unutulmaz Gün - Son Dakika

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