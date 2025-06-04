Eski sevgilisini kıskandı, arkadaşını sırtından vurarak katletti

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi'nde 1 Haziran saat 22.30 sıralarında vahşet yaşandı. Edinilen bililere göre; sokakta yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişi, yanındaki silahla ateş açarak öldürdü.
Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Selami Yılmaz'ın arkasından hızla gelerek ateş açan şüphelinin olay yerine taksiyle geldiğini tespit etti.
Çalışmalarını sürdüren polis, Selami Yılmaz'ın bir süredir birlikte olduğu Y.G. isimli kadının bilgisine başvurdu. Y.G., daha önceden birlikte olduğu Gökhan P.'nin (27) kendilerini bir süredir rahatsız ettiğini, olayı da bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini söylemesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.
Öldürülen Selami Yılmaz'ın arkadaşı olduğu tespit edilen şüpheli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Olayın kıskançlık sonucu olduğunu söyleyen Gökhan P., "Y.G. ile birliktelik yaşıyorduk. Ancak daha sonra aramız bozuldu ve ayrıldık. Kısa süre sonra Y.G.'nin benim arkadaşım olan Selami Yılmaz ile birlikte olduğunu öğrendim. Bu duruma çok içerledim. Olayı bir anlık sinirle bu nedenle gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Gökhan P. ile olaydan sonra kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri öğrenilen M.R.Ç. ve İ.K. (17) adliyeye sevk edildi.
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