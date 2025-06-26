Kıssalar ve Hikayenin Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kıssalar ve Hikayenin Önemi

Kıssalar ve Hikayenin Önemi
26.06.2025 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Lütfi Arslan, hikaye anlatmanın medeniyetlerdeki rolünü ve kıssaların değerini vurguladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Arslan, "Medeniyet birikimimiz içinde kıssalar önemli bir anlama sahiptir. Kıssalar, Kur'an-ı Kerim'in üçte birini oluşturur ve biz bu forma fazlasıyla aşinayızdır. İnsanlar herhangi bir konunun hikayeyle anlatılmasından hoşlanıyor." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıssa ve hikayenin gelenekte önemli bir yere sahip olduğunu, bu formun anlatılmak istenen mesajı muhatabına ulaştırmada önemli bir yerde durduğunu söyledi.

Hikaye anlatmanın bütün medeniyetlerde yer aldığını anlatan Arslan, "Medeniyet birikimimiz içinde kıssalar önemli bir anlama sahiptir. Kıssalar, Kur'an-ı Kerim'in üçte birini oluşturur ve biz bu forma fazlasıyla aşinayızdır. Biz hikaye dinlemeyi seviyoruz. İnsanlar herhangi bir konunun hikayeyle anlatılmasından hoşlanıyor." diye konuştu.

Hakikatin ancak bir formla birlikte insanların ilgisini çektiğini vurgulayan Arslan, "Hakikat, kendisini çıplak olarak ifade ettiği zaman alıcı bulamamış, ne zamanki hikaye formunu, elbisesini giymiş, alıcılar bulmuş derler. Bu durum benim hep ilgimi çekmiştir. Buradan hareket ederek, farklı medeniyetlerdeki kıssaları ve hikayeleri araştırdım ve hatırı sayılır bir birikim oluşturdum." dedi.

Prof. Dr. Arslan, kıssaların ifade ettiği değeri anlamak için geleneğin önemli ipuçlarına sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gelenekle irtibatı koparmamız gerekiyor. Bizden önce yaşayan bu toprakların sakinlerinin neyle mutlu olup üzüldüğünü, kendilerini hayata nasıl hazırladıklarını iyi anlamalıyız. Modern nesillerin, onların yaptıklarının aynısı yapmasa bile bunları bilmesi gerekiyor. Hiç şüphesiz herkes yolunu ve tarzını kendisi bulacak. Ama bunu yaparken gelenekle bağı koparmadan, onu bir izlek olarak takip etmek çok kıymetli."

"Hikaye varoluşsal bir anlama sahiptir"

Arslan, hikaye formunun çağları aşan bir boyuta sahip olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Unutmamamız gerekiyor ki hepimiz birer hikayeyiz. Bu hikaye, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan beri devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin Cenabıhakk'a sorduğu, 'Yeryüzünden kan dökecek birisini mi yaratacaksın?' sorusunun bizler şu anda da muhataplarıyız. Biz, bugün yapmaya çalıştığımız iyi ve güzel işlerle meleklerin Hazreti Allah'a itirazına, yine Allah adına bir cevap veriyoruz. Yeryüzünde halife olmanın anlamının da bu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda hikaye, edebi bir form olmanın ötesinde varoluşsal bir anlama sahiptir."

Hikaye anlatmanın işitilenlerin görselleştirilmesine katkı sunduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Önemli olan görür gibi yapmaktır. Bu da anlatılanı somutlaştırmayı kolaylaştırır. Bizim medeniyetimizde işitmenin de görmenin de önemli bir yeri vardır ve hikaye anlatmak, işitmek ile görmenin arasında bir yerde durmaktadır. Bugün üretilen metinlerin birçoğu da daha yazılırken sanki çekilecekmiş gibi ortaya çıkıyor. Yazılan bir kitabın görselleştirilmesi, örneğin filme aktarılması, bir ideal gibi anlaşılıyor ya da kabul görüyor. Bu durumu insanlığın bir gerçeği, zamanın bir ruhu olarak anlamak gerekiyor. Hikaye, duymakla başlayan, giderek göze hitap eden ve nihayet onu kendimiz için yakınlaştırdığımız bir anlama sahip. Ben bunu çok önemsiyorum."

Hikaye ve kıssaların, "Nasıl anlatmalı?" sorusu için doğru cevapların başında geldiğini belirten Arslan, "Bizim anlatacaklarımızın doğruluğu ve hakikatiyle ilgili bir meselemiz yok. Ama bu hakikati nasıl anlatacağımız çok kritik bir noktada duruyor. Bu bizim sürekli müzakere etmemiz, tekrar tekrar düşünmemiz gereken bir husus. 'Hangi formla?' sorusu, muhatabımıza mesajımızı ileteceğimiz araca atıf yapar. Öyle ki o araç, çoğu durumda mesajın önüne bile geçebilmektedir. Bundan dolayı aracımız, formumuz çok önemlidir. Hikaye anlatmak da hem aşkınlığı hem gelenekselliği hem de hakikate temas edişiyle çok kritik bir öneme sahiptir." dedi.

Öte yandan, Arslan'ın yeni kitabı "Bana Hikaye Anlat" için Uluslararası Genç Derneğinde imza günü gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Lütfi Arslan, Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıssalar ve Hikayenin Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
Suç makinesi polisle çatışmaya girdi Suç makinesi polisle çatışmaya girdi
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Yeni sol bek Caner Erkin Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Bu saatten sonra kalması mucize Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen’e telefon Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Bergüzar Korel’den berrak sularda sade zarafet Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid’de aşka geldi Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

21:21
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
10:36
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
10:33
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
10:29
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
10:15
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:10
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
10:04
Trump’tan ortalığı karıştıracak video: İran’ı otoparka çevirmenin vakti geldi
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
09:50
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
09:50
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
09:13
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 01:05:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kıssalar ve Hikayenin Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.