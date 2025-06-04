Kıvanç'tan Kurban Bayramı Mesajı

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kıvanç, mesajında, bayramlarda toplumsal bağların güçlendiğini, birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirtti.

Bayramların, bireysel ve toplumsal sorumlulukları yeniden hatırlattığını kaydeden Kıvanç, "Bu manevi iklimde paylaşmanın huzurunu yaşamak, kardeşliğimizi pekiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bayramın, başta İslam alemi olmak ülkemize, hemşehrilerimize, iş dünyamıza ve milletimize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.