Kıyılar Halkındır, Geçiş Engellenemez - Son Dakika
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Kıyılar Halkındır, Geçiş Engellenemez

Kıyılar Halkındır, Geçiş Engellenemez
16.06.2025 10:09
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HKMO Başkanı Kocababa, kıyıların halkın kullanımına açık olduğunu ve ihlallerin bildirilmesini istedi.

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Antalya Şube Başkanı Serter Kocababa, halkın kıyıları kullanım hakkının engellenemeyeceğini belirterek, "Kıyılar halkındır, işletmeler geçişi engelleyemez. Vatandaş anayasal hakkını bilmeli, şikayet etmeli" dedi.

HKMO Antalya Şube Başkanı Serter Kocababa, kıyıların tarih boyunca insanların ortak kullanımına açık alanlar olduğuna dikkati çekti. Zamanında kıyılar ticaret alanı olarak kullanılırken günümüzde yoğun olarak turizm amaçlı değerlendirildiğini aktaran Kocababa, "Ancak bu yoğunluk kimi zaman anayasa ve yasalara aykırı uygulamalara neden olabiliyor" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43'üncü maddesini hatırlatan Kocababa, "Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılardan yararlanma öncelikle halkın geçişine kapatılamaz. Herkesin eşit ve serbest olarak kullanabileceği bir haktır. Bu alanlar hiçbir şekilde özel kişi ya da işletmeler tarafından halkın kullanımına kapatılamaz. Ancak Antalya'da bazı kıyı alanlarında vatandaşların geçişinin engellendiğine dair şikayetler alıyoruz" diye konuştu.

İHLAL BELGELENMELİ, İLGİLİ KURUMLARA İLETİLMELİ

Vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştığında izlemesi gereken yolları anlatan Kocababa, "İlk etapta ilçe belediyelerine başvurulmalı. Yeterli sonuç alınamazsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ya da kaymakamlıklara müracaat edilmeli. Ancak en önemli adım, ihlalin fotoğrafla belgelenmesi ve ilgili kuruma iletilmesidir" dedi.

Bir vatandaşın sahile gittiğinde 'Burada yüzemezsiniz' ya da 'Eşyalarınızı toplayın' gibi uyarılarla karşılaşması halinde ne yapması gerektiğini açıklayan Kocababa, "Vatandaş, kıyıların anayasa ve kıyı kanunu kapsamında kamuya ait olduğunu işletmeye belirtmeli. Şezlongları kullanmak zorunda değildir ama kıyının her alanında bulunma hakkı vardır. İşletme ısrar ederse, durumu belgeleyerek yasal şikayet yollarını izlemelidir" diye konuştu.

KIYI ÇALIŞTAYI YOLDA

Kocababa, kıyı işgalleriyle ilgili daha kapsamlı bir değerlendirme yapacaklarını da duyurdu. Haziran sonu veya temmuz başında bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını belirten Kocababa, "Çalıştayımızda Kıyı Kanunu'yla ilgili yasal boşluklar, uygulama zafiyetleri ve idarelerin yetki ve sorumlulukları masaya yatırılacak. Yalnızca odamız değil; akademisyenler, hukukçular, şehir plancıları ve devlet kurumlarından temsilciler de bu çalışmada yer alacak. Çalıştayın çıktıları kamuoyuyla ve ilgili makamlarla paylaşılacak" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Antalya, Güncel, Turizm, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıyılar Halkındır, Geçiş Engellenemez - Son Dakika

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