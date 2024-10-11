Kız Çocukları Günü'nde Devlet Desteği

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet himayesindeki canımız kızlarımıza verdiğimiz sözü tutarak, Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle bir araya geldik. Onları olimpiyat madalyalı Hatice Akbaş ablaları ile buluşturduk. Hatice ve daha nice güçlü kızımızdan aldıkları ilhamla çok daha büyük başarılara imza atmaları için biz her daim yanlarındayız."