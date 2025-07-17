Kız Çocuklarının Eğitimine Önem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kız Çocuklarının Eğitimine Önem

17.07.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullaşmayan kız çocukları kalmaması için çaba harcandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullaşmayan, okula gelmeyen bir tek kız çocuğumuzun dahi kalmaması için Bakanlık olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz." dedi.

Tekin, Hakimevi'nde düzenlenen "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Olağanüstü Halin (OHAL) 30 Kasım 2002'de kaldırıldığını anımsatan Tekin, "Bugün Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, eğer o gün atılan bu adımın çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yusuf Tekin, 2004'te Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan değişikliğin de Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bugün gerçekleştirilen toplantı kapsamında Bakanlığa yüklenen görevlere de değinen Tekin, bunlardan birinin eğitim öğretim hayatı içerisinde kadınların, kızların güçlü ve başarılı akademik eğitim süreçlerini yaşamaları olduğunu söyledi.

Tekin, ortaöğretimde 2002-2003 eğitim öğretim döneminde kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 42 olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün bu oran yüzde 90'lara çıkmış durumda. Ben bunu çok önemsiyorum. Bugün kadının güçlenmesiyle ilgili konuşuyorsak eğer kadınlarımızın, kızlarımızın eğitim öğretim hayatlarının içerisine dahil olması ve başarılı bir eğitim alması bunun olmazsa olmaz şartlarından biri. Aynı şekilde 2002-2003 eğitim öğretim yılında 100 yüksek öğretim öğrencisinden sadece 13 tanesi kız. Bugün ise 100 yükseköğretim öğrencisinin 49'u kız. Bu da çok gerçekten devasa bir adım. 2025'in başında katıldığımız bir uluslararası toplantıda da bu rakam dikkat çekici şekilde takdir edildi."

"Öğretmenlerimizin yüzde 62'si kadın"

Bakan Tekin, okullaşma oranlarında süreç içerisinde attıkları bütün adımları güçlendirerek devam ettirmek istediklerini vurguladı.

"Okullaşmayan, okula gelmeyen bir tek kız çocuğumuzun dahi kalmaması için Bakanlık olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz" diyen Tekin, bu anlamda kadınların, kızların güçlendirilmesi, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için müfredatta birçok adımlar atıldığını ifade etti.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu anlamda güçlü ve önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık açısından üçüncü başlığımız eğitim öğretim hayatının dışında yani zorunlu eğitim çağımı tamamlamış kadınlarımızın bu anlamda güçlenmesi için attığımız adımlar. Olgunlaşma enstitülerimizden halk eğitim merkezlerimize kadar yaygın eğitim merkezlerimiz yaklaşık 4 bin farklı sertifikalı kurs programı organize ediyor. Bu programlarımızın büyük çoğunluğu kadınlarımızın gerek istihdamda gerekse toplumsal hayattaki statülerini geliştirecek bilgi ve becerileri kendilerine sunmak üzerine odaklanmış durumdadır. Her geçen dönem sayısını artırarak devam ediyoruz. Bu yıl son olarak özellikle bizim eğitim öğretim süreçlerinde çocuklarımızın velilerinin biraz daha aktif olmalarını arzu ettiğimiz için ebeveyn okulu başlığıyla bir program daha başlattık. Bu da bizim yaygınlaştırarak devam ettireceğimiz bir başlık.

Bakanlık açısından son başlığımız personelimiz içerisindeki kadın erkek oranı, personelimiz içerisindeki kadının temsilinin güçlenmesi. Şunun altını övgüyle çizmek isterim, MEB, Türkiye'de kadın istihdamının en yoğun olduğu bakanlıklardan biri. Şu an halihazırda bizim toplam personelimiz içerisinde kadınlarımızın oranı yüzde 58,75. Öğretmenlerimiz arasında ise bu rakam yüzde 62,46. Öğretmenlerimizin yüzde 62'si kadın. Bu da bizim için gurur verici bir vesile."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız Çocuklarının Eğitimine Önem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Güven Yalçın Süper Lig’e geri döndü Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Fenerbahçe Milan Skriniar’ın transferinde geri sayıma geçti Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a yeni saldırılar düzenledi Ölü ve yaralılar var İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı

11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
17:13
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
17:01
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
16:48
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
16:47
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman’la Bodrum’da yakalandı
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı
16:39
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı?
16:23
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
16:15
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
16:00
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
16:00
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
15:42
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
15:38
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama
Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 12:16:37. #7.12#
SON DAKİKA: Kız Çocuklarının Eğitimine Önem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.