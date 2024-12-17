Kız Kaçırma Davası: 23 Yıl Hapis - Son Dakika
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Kız Kaçırma Davası: 23 Yıl Hapis

Tomarza'da kız kaçırma husumeti nedeniyle iki kardeşe çarpan sanık 23 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

17.12.2024 17:53
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde "kız kaçırma"dan kaynaklı husumet nedeniyle aracıyla çarptığı 2 kardeşten birinin ölümüne neden olan sanık, 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Develi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık O.A, tutuksuz yargılanan F.Ç. ve Y.K. ile maktul H.İ.K'nin müşteki yakınları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık O.A'nın "kasten öldürme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından, diğer 2 sanığın ise "silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan O.A, olayda hayatını kaybeden H.İ.K. ve yaralanan kardeşi A.K'yi tanımadığını, bu kişilerin aracının önüne atladığını iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanıklar F.Ç. ve Y.K. de suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.A'ya "kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 1 ay ve "mala zarar verme" suçundan 5 ay, diğer 2 sanığa ise "silahla tehdit" suçundan 3 yıl birer ay hapis cezası verdi.

Olay

Kardeşi G.A'nın K.K. ile kaçıp, bu kişinin Tomarza ilçesi Üçkonak Mahallesi'nde bulunan babası Ü.K'nin evinde yaşadığını öğrenen ağabey O.A, 7 Temmuz 2023'te yanına 2 arkadaşını alarak araçla adresin bulunduğu sokağa gidip, silahla eve ateş etmişti.

Sonrasında kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobille çarptığı Ü.K'nin kardeşlerinden H.İ.K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.K. yaralanmıştı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kız Kaçırma Davası: 23 Yıl Hapis - Son Dakika

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