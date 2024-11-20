KIZÇEV'den Çocuk Hakları Paneli

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Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV), Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları için Teknoloji ve Yaratıcılık Buluşuyor" paneli düzenledi.

Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan KIZÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gürsoylu, 2018'de iş dünyasının öne çıkan isimleriyle derneği kurduklarını belirterek, kız çocuklarının kariyerine katkı sağlayacağını düşündükleri eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Gürsoylu, kız çocuklarının topluma katkılarını artırmak için amacıyla 6 yıldır, 270 farklı alanda 3 bin 200 öğrenciye eğitim verdiklerini kaydederek, "Şu an 180 öğrenciye burs veriyoruz. 6 yıl boyunca toplamda 250 öğrenciye de burs vermiş olduk." diye konuştu.

Eğitimlerinin amacının iş dünyasına ve üretime katkı sunmak olduğunu aktaran Gürsoylu, bu nedenle verdikleri eğitimleri 360 derece planlıyor olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Gürsoylu, verdikleri eğitimlerle öğrencilerin, hem kişisel hem sosyal gelişimlerini hem de kariyer gelişimlerini aynı zamanda psikolojik dayanıklılıklarını arttırmayı amaçladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencileri yeni teknolojilerle tanıştırıyoruz. Fikir dünyalarında biraz daha geniş yelpazeyle bakmalarını istiyoruz. Bu panelle, öğrencilerin yenilikçi fikirlerine yön vermek, güçlendirmek ve ilham vermek istiyoruz. Çocuk hakları ve dijital dünyada çocuk haklarıyla ilgili bilgi veriyoruz. Panelistlerimizde buna göre seçildi. Eğitmenler, hukukçular ve yazılımcılar katıldı. KIZÇEV topluma sürekli pozitif katkı sağlamaya çalışan bir dernek, o yüzden herkesi maddi ve manevi anlamda desteğe bekliyoruz. Gelsinler fikirlerini bizimle paylaşsınlar. Bu fikirleri uygulamaya koyalım. Bu işi hep beraber olacak bir iş, lütfen kendilerini kendilerine saklamasınlar."