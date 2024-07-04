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Kızıl akbaba yavrusunun uçuş öyküsü fotokapana yansıdı

ANKARA - Kızıl akbaba ile yavrusunun uçuş öyküsü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana yansıdı.

DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Kızıl akbaba ile yavrusunun uçuş öyküsü de fotokapana yansıdı. DKMP Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, o anlara ilişkin, "Bir anne kuş hikayesi. Besledi, büyüttü, yuvadan uçurdu" denildi.