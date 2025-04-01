Kızıl Geyikler Boynuz Dökümüne Başladı - Son Dakika
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Kızıl Geyikler Boynuz Dökümüne Başladı

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Kocaeli'nin Ormanya doğal yaşam alanında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiklerin sayısı artırılıyor. Proje kapsamında bahar aylarında boynuz dökme dönemi başladı.

01.04.2025 12:40  Güncelleme: 12:49
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Kızıl geyikler boynuzlarını değiştiriyor

Kızıl geyikler için boynuz döküm zamanı başladı, sıra daha görkemlilerde

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanında kızıl geyiklerin sayısı artıyor

KOCAELİ - Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı Ormanya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiklerin üremesi sağlanarak sayıları artırılıyor. Kızıl geyikler ise bahar aylarında eski boynuzlarını dökerek yerine daha güçlü ve görkemli boynuzlar çıkarmaya hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, Kartepe'de bulunan Ormanya'da yetiştirilen geyiklerin sayısı 57'yi buldu. Projeyle nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiklerin doğadaki sayısının artırılması, ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında Ormanya'da dünyaya gelen geyikler, belirli aralıklarla doğaya salınarak doğal yaşamla buluşturuluyor.

Kızıl geyikler, ilkbahar aylarında eski boynuzlarını dökerek yerine daha ihtişamlılarını çıkartmaya hazırlanıyor. Haziran ayı itibariyle ise dişi geyiklerin doğum süreci başlayacak.

"Erkek bireylerimiz her yıl olduğu gibi şubat ayının sonuna doğru boynuzlarını döküyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, "Kızıl geyiklerimiz, Ormanya yaşam parkında 5 ayrı alanda bulunuyor. Mevsimsel olarak boynuz döküm zamanı geldi. Erkek bireylerimiz her yıl olduğu gibi şubat ayının sonuna doğru boynuzlarını döküyor ve yerine daha ihtişamlısı geliyor. Bu süreç için ayrı bir rasyon programı uyguluyoruz. Dişi geyiklerimizin ise haziran, temmuz, ağustos ayı gibi doğum zamanları olur. Gebelik süreçlerinin daha sağlıklı şeklide kontrol altına alınması için onlarında rasyon programlarını özenli şekilde hazırlıyoruz" dedi.

"İlk etapta 20 geyiği doğaya kazandırdık"

Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi'nin detaylarını da aktaran Nalkıran, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak şu an kızıl geyik salım projesi içerisindeyiz. Her yıl düzenli aralılarla doğaya kızıl geyikler kazandırıyoruz. İlk etap projemiz için doğaya 40 geyik kazandıracağız. 3 yıl geçerli olan bu projede ilk etapta 20 geyiği doğaya kazandırdık. Kocaeli sınırları içerinde bulunan Samanlı Dağı ve Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Alanlarımıza yetişkin geyiklerimizin salım işlemlerini yapıyoruz. 'Geyikleri doğaya saldık bitti' diye bir durum yok. Bizler bunun takibini, devamlılığını ve turizme kazandırdıklarını ilmek ilmek işliyoruz. Çip ve tasmalarla birlikte göndermiş olduğumuz bölgeden geyiklerin araştırmasını yapıyoruz. Yerleştirmiş olduğumuz foto kapanlarla geyiklerin hayatta kalma başarısının ve olay olgusunu izliyoruz. Bölgede bulunan vatandaşların bilinçlendirilmesi için eğitim ve destekleri sağlıyoruz. Bunun haricinde insanlar ve geyiklerin karşılaşamaması için emniyet ekipleriyle iletişime geçerek bölgede trafik levhalarının artırılmasını sağladık. Salım projemiz sadece doğaya hayvan salmak değil aynı zamanda popülasyonun artmasını ve halkın bilinçlenmesini sağlamak" diye konuştu.

"57 geyiğe bakıyoruz"

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen geyik sayısının 57'ye ulaştığını belirten Nalkıran, "Bu geyiklerin yaklaşık 25 tanesi dişi. Her yıl tüm gebelikler başarılı olmayabiliyor, ancak ortalama 20 yavru doğuyor. Bu sayede popülasyonu güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıl Geyikler Boynuz Dökümüne Başladı - Son Dakika

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