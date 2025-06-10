Kızılay, 157. Yaşını Kutluyor - Son Dakika
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Kızılay, 157. Yaşını Kutluyor

10.06.2025 16:09
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Türk Kızılay, 157 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor ve gönüllülerle büyüyor.

Gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle büyüyen Türk Kızılay, kuruluşunun 157'nci yıl dönümünde Türkiye'nin en geniş kapsamlı iyilik hareketi olmaya devam ediyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, 11 Haziran 1868'den itibaren insan odaklı çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında duran ve Türkiye'nin en büyük gönüllü hareketlerinden biri olan Türk Kızılayın, yaklaşık 400 bin gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için aralıksız çalıştığı aktarıldı.

Türk Kızılayın, her gün 40 binden fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunan aşevlerini, kuruluşunun 157'nci yılında öncelikli projeleri arasına alarak 81 ile yaymayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, projeyle toplumun dezavantajlı kesimlerine sürdürülebilir destek sağlanması, sosyal dayanışma ile yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Bunun yanı sıra aşevlerinin afet ve acil durumlarda afetzedelerin ve yardım personelinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için de önemli rol üstleneceğinin altı çizilen açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre afetlerde beslenme hizmetlerinden sorumlu olan Türk Kızılayın, bu projenin genişletilmesiyle afet müdahale kapasitesini güçlendireceği ve kriz anlarında daha etkin, hızlı hizmet sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, bağışlanan giysi ve ihtiyaç malzemelerinin sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunulduğu, Kızılay Butik mağazalarıyla ülke genelinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmanın amaçlandığı belirtildi.

Türkiye genelindeki 200'den fazla Kızılay Butik mağazası sayesinde ihtiyaç sahiplerinin kendi bedenlerine uygun kıyafetleri seçerek alabildiği belirtilen açıklamada, üniversiteler, cezaevleri ve hastaneler başta olmak üzere her gün binlerce kişiye ulaşan bu projenin yaygınlaşarak devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, enteral beslenme, kan torbası üretimi ve plazmadan ilaç üretimi gibi vizyon projeleriyle sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Kızılayın, yenilikçi projelerle yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de yanında durmaya kararlı şekilde ilerlediği ifade edildi.

"Kızılay, dünyanın da önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılayın başarısında gönüllülerin katkısının paha biçilemez olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Türk Kızılay olarak özellikle kurban ve ramazan dönemlerinde bağışçı sayımızı ve bağış miktarımızı her yıl artırmamız, bize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu artışı sağlayan, 'Hepimizin Kızılayı' diyerek desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve fedakar gönüllülerimize içten teşekkür ediyoruz. Onların özverisi ve cömertliği sayesinde yardım faaliyetlerimizin kapsamını genişletiyor, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Bu güçlü dayanışma kültürünü birlikte yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kızılayın 157 yıl önce 11 Haziran 1868'de bir grup gönüllü tarafından kurulduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"157 yıldır gönüllülük bilinciyle güçlenen büyük bir ailedir. Bu aile, iyiliği yaşam biçimi haline getirmiş insanların fedakarlıklarıyla büyüyor. Gönüllülerimizin özverili çalışmaları sayesinde Kızılay, bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Gönüllülerimize ve destekçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu iyilik hareketi her geçen gün daha da büyümektedir. Bu büyük iyilik çınarına bugüne kadar su veren, can veren tüm iyi insanları rahmet ve şükranla anıyoruz. Onlardan devraldığımız iyilik bayrağını daha da yükseklere çekmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılay, 157. Yaşını Kutluyor - Son Dakika

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