Kızılay'dan Baba-Oğula Yeni Ev - Son Dakika
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Kızılay'dan Baba-Oğula Yeni Ev

Kızılay\'dan Baba-Oğula Yeni Ev

Engelli oğlu ile yaşayan Dursun Yenitazegül, Kızılay gönüllüleri sayesinde yeni bir eve yerleşti.

26.04.2025 13:44
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Erzurum'da engelli oğlu ile yaşayan, geçirdiği kaza nedeniyle çalışamayan 63 yaşındaki Dursun Yenitazegül, Türk Kızılay gönüllüleri sayesinde yaşadıkları barakayı andıran meskenden, yeni evlerine yerleştirildi.

Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri, yaklaşık bir ay önce aldıkları ihbar üzerine Dursun Yenitazegül'ün Rabia Ana Mahallesi'nde yaşadığı yeri ziyaret etti.

Geçirdiği kaza sonucu çalışamayan, 23 yaşındaki yüzde 86 zihinsel ve bedensel engelli oğlu Emrullah Yenitazegül'e hem annelik hem de babalık yapan Dursun Yenitazegül'ün yaşam koşullarının iyi olmadığını tespit eden gönüllüler, hemen çalışma başlattı.

Yardımseverlerin de destekleriyle baba ve oğlu için Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir ev tutuldu. Bir yıllık kirası peşin ödenen ev, şubenin kadın gönüllüleri tarafından temizlenerek eşyalarla döşendi.

Kızılay gönüllüleri, yaklaşık bir hafta sonra sürpriz yaparak baba ve oğlunu yeni evlerine yerleştirdi.

Gönüllüler ayrıca, Galatasaray taraftarı olan Emrullah Yenitazegül'ün odasında sarı-kırmızılı ürünlere yer verdi.

"Ailemizle iletişimi sağlayıp sürekli takibini yapmaktayız"

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, AA muhabirine, yardımseverler sayesinde Kızılayın gönül köprüsü kurabildiğini söyledi.

Bir yardımseverin durumu bildirmesi üzerine Yenitazegül ile tanıştığını, yaşam şartları kötü bir evle karşılaştıklarını anlatan Çiçek, yönetimle beraber hızlıca bir ev bulup, baba ve oğluna sürpriz için gönüllülerle hazırlık çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Çiçek, bir yıllık kirasını verdikleri evde temizlik yapıldığını, hayırseverlerin desteğiyle eşyalar alındığını dile getirerek "Güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık. Yeni evlerini kurduğumuz süreçte amcamızın hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu eve hiç getirmedik. Bir hafta sonra Dursun amcamızı evinden aldık. Beraber yeni evlerine girdik. O an yaşadıklarımızı tarif edemiyorum. O gün amcamızın sevinci, mutluluğu çok etkiledi. Amcamızın oğlu da çok mutlu oldu. Onun da fanatik Galatasaraylı olduğunu söyleyince ona da sürpriz yaptık." dedi.

Kızılay olarak yardım faaliyetlerine her zaman devam edeceklerini anlatan Çiçek, "Biz burada bir aileyi yerleştirdikten sonra 'Yapacağımızı yaptık, bizden bu kadar' demiyoruz. Haftada bir de olsa, ailemizle iletişimi sağlayıp sürekli takibini yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Çiçek, Türk Kızılayın bir iyilik köprüsü olduğunu vurgulayarak yardımseverlere teşekkür etti.

"Baba-oğul gibi değil de ağabey-kardeş gibiyiz"

Yeni evinde Kızılay gönüllülerini ağırlayan Dursun Yenitazegül, engelli oğluyla bir hayat sürdüğünü söyledi.

Yaşadığı mutluluğu aktaran Yenitazegül, şunları kaydetti:

"Oğlumla yıllardır birlikte yaşıyoruz. Baba-oğul gibi değil de ağabey-kardeş gibiyiz. Oğlum fanatik Galatasaraylı. Birlikte maç izlemeye gidiyoruz, kendi başımıza bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Bundan 3 yıl öncesine kadar hurdacılık yapıp ekmek paramı kazanıyordum ama ayağıma kombi düşmesi sonucu sakatlandım. Çalışamaz hale geldim. Devletimizin yardımlarıyla yaşamaya çalışıyordum. Kızılaydan geldiler. O evimiz çok kötüydü. Şimdi burada yeni evimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok mutluyum."

Heyecanıyla yeni yuvalarındaki mutluluğu paylaşan Emrullah Yenitazegül de hayalinin Galatarasay'ın bir maçını statta izlemek olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılay'dan Baba-Oğula Yeni Ev - Son Dakika

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