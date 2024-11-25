Kızılay\'dan Yolda Kalanlara Yardım

Yolda kalanların yardımına yetiştiler
Türk Kızılay Erzurum ekibinden yolculara ikram desteği
ERZURUM - Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle Erzurum'da ulaşımda yaşanan aksamalarda, Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri vatandaşlara yardım eli uzattı.
Erzurum/ Çat/ Bingöl Karayolu Çirişli mevkii, Erzurum/ Bayburt Karayolu Kop Dağı Geçidi, Erzurum/ Aşkale/ Erzincan Karayolu Tepebaşı mevkii ve Erzurum Otogarı'nda bisküvi, kek, meyve suyu ve içme suyundan oluşan ikramlık malzemeler yolculara dağıtıldı.
Kötü hava koşullarının getirdiği zorlukları hafifletmek için sahada aktif görev yapan ekipler, vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmeye çalıştı.
Türk Kızılay'ı yetkililerinin, kötü hava şartları sürdüğü müddetçe destek çalışmalarına devam edeceğini belirtildi.
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