Kızılay Gönüllüleri Anıtkabir\'de

Türk Kızılay gönüllüleri Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Genç Kızılay Başkanı Ömer Faruk Çalışkan ile farklı illerden 1000 Türk Kızılay gönüllüsü Anıtkabir'de bir araya geldi.
Kızılay gönüllüleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Ziyaretin ardından gönüllüler, İstiklal Marşı'nı okudu ve büyük boy Türk bayrağı ile Atatürk posteri açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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