Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ebeler Haftası\'nı kutladı

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Ebeler Haftası" nedeniyle Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Hastane Başhekimi, Hastane yönetimi ve ebelerle bir araya geldi.

Günün anısına pasta keserek sohbet eden Başkan Acar, "Annelerimizin en zor anlarında yardımcıları olan, bebeğin ilk nefesinde yanında olarak onu sağlıklı bir şekilde anne kucağına teslim eden, sevgi ve şefkatle vazifelerini yerine getiren ebelerimizin Ebeler Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyan hastane yönetimi ve görevli ebeler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkürlerini ilettiler.