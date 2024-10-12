Kızılçam Platformu Bölgesel İş Birliği İçin Kahvaltıda Buluştu

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(ANKARA) - Kızılçam Platformu Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere Programı'na ev sahipliği yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, platform temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Program kapsamında platform temsilcileri ve belediye başkanları kahvaltıda bir araya gelerek, bölgesel iş birliği ve dayanışma konularını ele aldı.

Kahvaltıya, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun yanı sıra Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ve platform üyeleri katıldı. Programda bölge halkının sosyal ve ekonomik gelişimi için atılacak adımlar üzerinde durulurken, Kızılçam Platformu'nun gelecekteki projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu tür platformlar, hemşehri ilçeler arasında birlik ve beraberliği pekiştirmenin en güzel yollarından biridir. Kahramankazan olarak, bölge halkımıza hizmet etmek ve ortak projeler geliştirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Kızılçam Platformu'nun gücü, dayanışmadan ve yardımlaşmadan geliyor. Biz de bu gücü artırmak için üzerimize düşeni yapacağız."

Başkan Çırpanoğlu, bölgeye yapılacak yatırımlar ve platformun önemi üzerinde dururken, hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın bölgesel kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.