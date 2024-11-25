Kızıldeniz'de Tekne Battı

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Mısır'ın doğusundaki Kızıldeniz açıklarında bir turist teknesinin battığı, teknedeki 28 kişinin kurtarıldığı, kayıp 17 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kızıldeniz Valisi Tümgeneral Amr Hanefi, yaptığı yazılı açıklamada, Marsa Alem kentinin güneyinde bir turist teknesinin battığını belirtti.

Olayın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 28 kişinin kurtarıldığını kaydeden Hanefi, kayıp olan 17 kişi için de kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Mısırlı yetkili, detay vermeksizin teknede farklı uyruklardan 31'i turist, 14'ü mürettebat olmak üzere 45 kişinin bulunduğunu belirtti.