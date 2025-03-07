Kızılırmak Nehri Kuruyor - Son Dakika
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Kızılırmak Nehri Kuruyor

Kızılırmak Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi alarm veriyor; yürünebilir alanlar oluştu.

07.03.2025 14:37
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Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor: Su seviyesi kritik noktada

Bir zamanlar coşkulu akan Kızılırmak, şimdi yürünebilir hale geldi

KIRIKKALE - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Kırıkkale'deki kesimi kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında adacıklar oluşurken, bazı bölgelerde de yürüyerek geçilebilecek alanlar ortaya çıktı.

Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak, kuraklığın etkisiyle alarm veriyor. Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğup Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülen ırmağın Kırıkkale kesimindeki su seviyesi, son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle hızla düştü. Bir zamanlar coşkuyla akan Kızılırmak'ın bazı bölgelerde yatağı yürüyerek geçilebilir hale geldi. Su kaybı, bazı bölgelerde adacıkların oluşmasına sebep olurken, havadan çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Kuraklık, yalnızca doğal yaşamı değil, tarımsal üretimi de ciddi şekilde etkiliyor. Artan sıcaklık ve azalan yağışlar, yer altı su kaynaklarını tükenme noktasına getirdi. Tarımsal sulama için daha derin sondaj kuyuları açmak zorunda kalan çiftçiler, suya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını belirtti.

Yukarımahmutlar köyünde çiftçilik yapan Halil Yurdakul, "Önceden 20 metreden su çıkıyordu, şimdi 100 metreye kadar sondaj vuruyoruz. Yonca, fasulye, salatalık, kelek ekiyorduk ama şu anda araziler kurak durumda. 150 hanenin 100'ü tarımla geçiniyordu, artık ekim yapamıyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Bir başka çiftçi Batuhan Yurdakul ise toprağın artık verim vermediğini belirterek, "Bir yıl buğday ekiyoruz, bir yıl tarlayı boş bırakıyoruz. Eskiden 7 metrede su bulunurdu, şimdi 100 metre sondaj kazıyoruz ama su çıkmıyor" diye konuştu.

Ömer Yönay da eskiden bu kadar gübreye ihtiyaç duymadıklarını ifade ederek, "Eskiden ekinler kendiliğinden büyürdü, şimdi yağmur yağmazsa diye erkenden gübre atıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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