Kızılırmak'ta Boğulma Olayı - Son Dakika
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Kızılırmak'ta Boğulma Olayı

Kızılırmak\'ta Boğulma Olayı
27.06.2025 20:29
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Kırıkkale'de serinlemek için suya giren Suriye uyruklu 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Yahşihan ilçesi Üçevler mevkisinde 16 yaşındaki Omar Bedir Hammud, kuzeniyle birlikte serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Bir süre sonra sudan çıkan kuzeni, Hammud'u göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, Yahşihan Belediyesi itfaiyesi ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucunda Hammud'un cesedine ulaşıldı.

Kaynak: AA

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