Kızıltepe\'de depo yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle 542. Sokak'ta bulunan bir binada depo olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.