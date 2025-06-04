Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Sanayi Mahallesi 730. Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın çatısından kopan parçalar elektrik direğinde asılı kaldı.
Yenikent Mahallesi 984. Sokak'ta ise bir binanın çatısı uçtu.
Çatıdan savrulan parçalar yola düştü ve yüksek gerilim hattına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince olası yangınlara karşı güvenlik önlemi alındı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Kuvvetli Rüzgar Zarara Yol Açtı - Son Dakika
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