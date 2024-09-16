Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ramazan K. (59) ve Engin K. (43) açılan ateş sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Engin K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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