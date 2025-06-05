KKKA Hastalığı Nedeniyle 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde yaşayan 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal'a 10 gün önce kene yapıştı.
Ağcabal, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağırlaşan Ağcabal, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ağcabal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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