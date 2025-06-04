KKKA'ya Dikkat: Sağlık Bakanlığı'ndan Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKKA'ya Dikkat: Sağlık Bakanlığı'ndan Uyarı

04.06.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı önlemler ve belirtiler hakkında uyardı.

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgi notunda;  2011 yılında kullanıma sunulan web tabanlı 'KKKA Bilgi Sistemi' ile aktif olarak takip edildiği belirtildi. Kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene tutunması veya keneyle temas sonucu bulaşabilen ve can kaybına yol açabilen bir hastalık" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye'de2002 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde görülerek dikkat çeken ve 2003 yılında kesin tanısı koyulan KKKA vakaları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi' ve 2011 yılında kullanıma sunulan web tabanlı 'KKKA Bilgi Sistemi' ile aktif olarak takip ediliyor. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği referans laboratuvarlarda tanı konuluyor, hasta sevki ve hastalığın tedavisi için 19 bölgede merkezler görev yapıyor.  Bakanlığın hazırladığı "KKKA Vaka Yönetim Rehberi" ise bu yıl yürürlüğe girdi.

KKKA keneyle temasın yanı sıra insan ve hayvanlardan da bulaşabiliyor

Hastalık kene tutunması ya da keneyle temasın yanı sıra viremik (kanda virüsün dolaşması) dönemdeki hayvanlar ve hasta kişilerin kan, doku ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da bulaşabiliyor. KKKA hayvanlarda hastalık belirtisi göstermeden seyredebildiği için; hastalığın sık olarak görüldüğü bölgeler başta olmak üzere hayvanların kan, idrar gibi vücut sıvılarına ve dokularına çıplak el ile temas edilmemesi gerekiyor. Hastalığın bulaşmasını engellemek için eldiven kullanımı gibi gerekli koruyucu önlemler alınmalı; Kurban Bayramlarında kişisel korunma önlemlerine titizlikle uyulmalıdır. Kurban kesiminden önce başlayarak, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

KKKA belirtisi gösterenler dikkat

Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta insan veya viremik dönemdeki hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişilerin ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmesi gereklidir. Bu süreçte halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bahçe ve piknik alanlarında alınması gereken önlemler

Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, uygun bir malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile kene çıkarılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Hastalığa yakalanan kişilerin kan ve vücut sıvıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişilerin gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske vb.) alması gereklidir.

Her yıl 2 milyon kişiye KKKA eğitimi veriliyor

T.C. Sağlık Bakanlığınca belirlenen stratejiler doğrultusunda, her yıl sağlık personeline ve topluma yönelik eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Toplumsal eğitimler son üç yılda vaka görülen veya o yıl içerisinde yeni vaka bildirilen yerleşim birimlerinde (mahalle, köy vb.) yüz yüze ve toplu şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda her yıl yaklaşık 2 milyon kişiye KKKA konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKKA'ya Dikkat: Sağlık Bakanlığı'ndan Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:17:07. #7.13#
SON DAKİKA: KKKA'ya Dikkat: Sağlık Bakanlığı'ndan Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.