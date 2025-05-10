Klasik Otomobil Tutkunları Saraybosna\'da Buluştu

Avrupa'nın birçok ülkesinden klasik otomobil tutkunu, araçlarıyla geldikleri Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da şehir turu attı.

Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Sırbistan ve Karadağ başta olmak üzere birçok ülkeden klasik otomobil sürücüsü Saraybosna'ya geldi.

Bu yıl 23. kez düzenlenen klasik otomobil buluşması etkinliği kapsamında bir araya gelen sürücüler, rengarenk ve eski model araçlarıyla başkentin tarihi bölgelerinde konvoy oluşturdu.

Şehir turundan sonra Saraybosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde sergilenen klasik otomobiller, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Nostaljik araçlar, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarırken, sürücüler, ülkenin farklı şehirlerine de gidecek.