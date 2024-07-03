KLÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri Bağlıca Deresi için 8 proje hazırladı - Son Dakika
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KLÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri Bağlıca Deresi için 8 proje hazırladı

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Bağlıca Deresi'nin turizme kazandırılması amacıyla 8 proje hazırladı. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Çolak'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, derenin ıslahı ve turizme kazandırılması için çeşitli senaryolar geliştirildi. Projeler, İnci Park'ta tanıtıldı. Dere, Kırklareli için önemli bir su yolu olup yıllar önce kapatılmış durumdadır. Öğrencilerin hazırladığı projelerde, dere boyu, doğal unsurlar, mekan kullanımları ve imaj ögeleri ayrı ayrı analiz edilerek şehir hayatına kazandırılması hedeflenmektedir.

03.07.2024 10:43
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Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Bağlıca Deresi'nin turizme kazandırılması amacıyla 8 proje hazırladı.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Çolak'ın koordinasyonunda 31 öğrenci derenin ıslahı ve turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar yürüttü.

Yaklaşık 8 ay süren çalışmalar kapsamında öğrenciler 8 proje hazırladı. Hazırlanan projeler İnci Park'ta tanıtıldı.

Çolak, yaptığı konuşmada 3,5 kilometre uzunluğundaki derenin üstünün yıllar önce kapatıldığını söyledi.

Derenin çok önemli bir su yolu olduğunu ifade eden Çolak, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarları harekete geçirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Çolak, projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğrencileri tebrik etti.

Derenin şehir hayatına kazandırılması gerektiğini dile getiren Çolak, "Kırklareli için Bağlıca Deresi son derece önemli. Bu dere kent için bir değer olabilir. Kuzeyden güneye inen bir vadide ilerleyen dere, yaklaşık yüzyıldır parça parça kapatılarak kent yaşamında koparılmış durumda. Dünyanın pek çok yerinde bu türden su ögeleri, kentsel tasarımlar için bir zenginlik olarak görülüyor. Bu düşünceden hareketle öğrenciler de şehirle uyumlu bir dere nasıl olabilir sorusu ile çeşitli senaryolar geliştirdiler. Bu senaryoların gerçekleşmesi için, kamu, özel sektör, sivil toplum ve halkın katılımını önceleyen yöntemlerin kullanıldığı projelerde, dere boyu, doğal unsurları, mekan kullanımları ve imaj ögeleri ile ayrı ayrı analiz edildi." diye konuştu.

Öğrencilerden Marif ilkoç ise proje çalışmalarına alan analizlerini yaparak başladıklarını kaydetti.

Güzel bir çalışma yaptıklarını anlatan İlkoç, derenin kente kazandırılması ile kente katma değer sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yunus Çolak, Kırklareli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KLÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri Bağlıca Deresi için 8 proje hazırladı - Son Dakika

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