Koalisyon Güçleri Suriye'de Konumlanmayı Artırdı

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(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdel Rahman, "Uluslararası koalisyon güçleri Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki konuşlanmalarını önemli ölçüde artırıyor. IŞİD'in geri döneceği korkusuyla 2019'da çekildikleri üslere geri döndüler" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdel Rahman, Suriye'deki yeni yönetimin devrik Devlet Başkanı Beşar Esad destekçilerine yönelik operasyonlarının devam ettiğini belirtti. Rahman, askeri operasyonlar kararnameye uygun şekilde ilerlemediğini belirten Rahman, "Askeri operasyonlar kararnameye uygun gitmiyor çünkü intikam operasyonları ile rejimin unsurlarını ve kalıntılarını takip eden haklı operasyonlar arasında karışıklık var. 8 Aralık'tan bugüne dek 54 cinayette 103 sivil öldürüldü, El-Mazzeh 86'da askeri operasyon departmanı tarafından çoğunlukla Alevi mezhebi üyelerinin yaşadığı bu bölgede yerleşimi reddedenleri, subayları ve silahları arayan baskınlar var. Qudsaya bölgesinde ve başkent Şam'ın çeşitli bölgelerinde baskınlar var" ifadesini kullandı.

Rahman, Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin IŞİD'in geri döneceği korkusuyla Suriye'deki konuşlanmalarını önemli ölçüde artırdığını kaydetti.