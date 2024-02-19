Koç Holding, Tat Gıda\'nın yüzde 49,04\'ünü Memişoğlu Tarım Ürünleri\'ne sattı

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Koç Holding, Tat Gıda sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen kısmının ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışı ile devir ve ödeme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Koç Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. (Tat Gıda) paylarının satış süreci ile ilgili olarak 08.01.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen kapanış ön koşullarının yerine getirilmesini takiben; Şirketimiz, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen kısmının ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışı ile devir ve ödeme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Devre konu toplam yüzde 49,04 oranındaki Tat Gıda payları için 80 milyon 915 bin 335,72 dolar olarak belirlenen pay devir bedeli, kapanış tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olacaktır." bilgisine yer verildi.