Kocaali'de Denize Girişler Yasaklandı
Kocaali'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle denize girişler 4 gün yasaklandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.
Kaymakamlıkça, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklandı.
Kaynak: AA
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