Kocaali'de Dolandırıcılık Operasyonu: 13 Gözaltı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da da şubesi olduğu belirtilen özel araç dizaynı ve satışı yapan firmanın tasarım yapmak için aldığı araçları geri vermeyerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 40 mağdurun şikayette bulunduğu öğrenildi.