Kar bulutları Karadeniz ile buluştu: Ortaya manzaralı görüntüler çıktı
Sakarya'da seyrine doyumsuz görüntüler
SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar bulutlarının Karadeniz ile buluştuğu anlar kendine hayran bıraktı. Seyrine doyumsuz manzara dron ile çekilen görüntüler ile kış masallarını andırdı.
Sakarya'da etkili olan kar yağışı, Karadeniz'e kıyı Kocaali ilçesini de beyaz bürüdü. Beyaza bürünen bölgede Karadeniz'in, kar bulutları ile buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu bölge dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Kocaali'de Kar ve Karadeniz Buluştu - Son Dakika
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