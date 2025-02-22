Kocaali'de Kar ve Karadeniz Buluştu

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Kar bulutları Karadeniz ile buluştu: Ortaya manzaralı görüntüler çıktı

Sakarya'da seyrine doyumsuz görüntüler

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar bulutlarının Karadeniz ile buluştuğu anlar kendine hayran bıraktı. Seyrine doyumsuz manzara dron ile çekilen görüntüler ile kış masallarını andırdı.

Sakarya'da etkili olan kar yağışı, Karadeniz'e kıyı Kocaali ilçesini de beyaz bürüdü. Beyaza bürünen bölgede Karadeniz'in, kar bulutları ile buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu bölge dron ile görüntülendi.